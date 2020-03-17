Як дезинфікують Київ: транспорт, переходи, будинки та мости

У Києві тривають посилені заходи з дезінфекції міського громадського транспорту, маршруток приватних перевізників, зупинок громадського транспорту, підземних пішохідних переходів.

Про це на сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"Посилені заходи з дезінфекції міського громадського транспорту, маршруток приватних перевізників, зупинок громадського транспорту, підземних пішохідних переходів тривають. Вживаємо всіх заходів, щоб мінімізувати можливість поширення інфекції у столиці", - зазначив він.

У Києві також продовжують проводити дезінфекцію в житлових будинках. Також керівники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) отримають допомогу у вигляді дезінфікуючих речовин.

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Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба КМДА.

«З суботи ми дезінфікуємо сходові клітини, ліфтові кабіни, ручки дверей, сходові поруччя тощо. Ця робота не припиняється керуючими компаніями, адже ми усвідомлюємо як важливо дотримуватись елементарних санітарних правил та вказівок епідеміологів, Держпродспоживслужби», – сказав Пантелеєв.

Він також закликав керівників ОСББ та ЖБК провести аналогічну дезінфекцію в житлових будинках.

«Вже завтра ви можете звернутись до комунальних керуючих компаній, принести відповідного листа та отримати на місці дезінфікуючі речовини та роз’яснення щодо користування», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, для протидії поширенню коронавірусу уряд напередодні підтримав рішення заборонити: регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

Крім того, було вирішено: обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком; запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року; не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.

Профільним міністерствам було доручено: опрацювати разом з мережами рітейлерів перелік товарів, експорт яких варто обмежити; оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію меншу, ніж 5000 грн; підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків короновірусу.