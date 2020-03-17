У Києві знову дезінфікували гуртожиток, де жив студент з коронавірусом

У Києві у гуртожитку музичної академії на вулиці Дашавська рятувальники вдруге провели санітарну обробку.

Такі заходи пов'язані з тим, що в мешканця гуртожитку підтвердили зараження коронавірусом, повідомляє у Facebook голова ДСНС Микола Чечоткін.

"У Києві у приміщені гуртожитку музичної академії на вул. Дашавській, що у Солом'янському районі міста, вже вдруге рятувальниками столичного гарнізону, у взаємодії із київською аварійно-рятувальною службою КМДА, було проведено санітарну обробку", - написав він.

Як зазначив Чечоткін, ці заходи здійснювалися у зв'язку з проживанням у зазначеному гуртожитку чоловіка 2001 року народження, у якого напередодні виявили коронавірус.

Читайте також: Кличко розповів про хворих на коронавірус у Києві

Попередня санітарна обробка проводилась 14 березня, після повідомлення, що громадянин, у період з 5 по 10 березня, контактував з родичами померлої від коронавірусу жінки в м. Радомишль.

"Я вкотре підкреслюю, що під час виконання завдань із знезараження, наші рятувальники забезпечені усіма засобами захисту. Питання безпеки особового складу перебуває на моєму особистому контролі", - додав глава ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Радомишль на Житомирщині без присутності родичів поховали 71-річну жінку, яка 13 березня померла від коронавірусу.

У жінки раніше, після повернення з Польщі, діагностували коронавірус.

фото: ДСНС