Кличко розповів про хворих на коронавірус у Києві

У Києві коронавірусом заразилися студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині, а також туристка, яка побувала у Франції.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

"На жаль, в Києві зафіксовані два перших випадки захворювання на коронавірус. Один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці", - зазначив він.

Другий випадок, за його словами, - це жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. "Наразі вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома. Осіб, з якими контактували обидва пацієнти, зараз обстежують лікарі. Коронавірус таки увірвася до Києва... Дотримуймося рекомендацій лікарів, і не дамо йому шансів на стрімке розповсюдження!" - наголосив мер.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померли – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.