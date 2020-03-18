Лікарні не припиняють надання допомоги у зв'язку з карантином – МОЗ спростовує фейк

В лікарнях надання медичної допомоги не припинялося через оголошення карантину.

Про це в Фейсбук повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"У мережі поширюється інформація про те, що у зв’язку з карантином в українських лікарнях нібито припиниться надання медичної допомоги, в тому числі при пологах або онкопацієнтам. Міністерство охорони здоров’я України запевняє, що ця інформація не відповідає дійсності. Всі медичні послуги, ненадання яких несе серйозний ризик для життя пацієнта або може призвести до розвитку критичних станів, мають надаватися в повному обсязі і вчасно", - йдеться у повідомленні.

Зокрема надається меддопомога при ускладненому перебігу вагітності та пологах; ️вагітним, породіллям, новонародженим; ️ у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я при онкологічних захворюваннях; ️при захворюваннях, що потребують кардіоторакальних оперативних втручань у разі, коли припинення (відтермінування) такої медичної допомоги несе серйозний ризик для життя та здоров’я; ️ паліативна медична допомога в стаціонарних умовах; при інших невідкладних та термінових госпіталізаціях та планових операціях, коли відтермінування надання медичної допомоги несе серйозний ризик для життя та розвитку життєзагрожуючих станів.

Водночас в МОЗ наголосили, що направили в регіони рекомендації щодо відтермінування планових операцій та надання інших медичних послуг для запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.