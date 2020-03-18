Органи влади, лікарні, продуктові магазини, аптеки, АЗС та банки продовжать працювати - Зеленський

Всі органи державної влади, продуктові магазини, лікарні, аптеки, банки та АЗС як працювали, так і працюватимуть надалі під час карантину.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Органи державної влади, заклади охорони здоров’я, продуктові магазини, аптеки, АЗС - працюють і будуть працювати. Те саме стосується банків", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що підписав закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби. Протягом двох днів Національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину, запевнив глава держави.

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.