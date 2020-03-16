Харків вирішив поки не закривати кафе й ресторани

У Харкові нічні клуби тимчасово призупинять роботу, а центри надання адміністративних послуг прийматимуть громадян тільки за попереднім записом. Водночас, кафе й ресторани поки не закриватимуть.

Таке рішення прийнято на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

"Це вимушений захід в умовах запобігання поширенню коронавірусу в місті та країні. Ми закрили навчальні заклади, але молодь нікуди не поділася з Харкова. Старшокласники та студенти не ходять на навчання, але при цьому відвідують нічні заклади і дискотеки. Тому я звернувся до всіх правоохоронних органів, куди направив відповідне звернення, щоб вони, в рамках своєї комптенеціі, брали участь у припиненні роботи подібних закладів", - зазначив на засіданні перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

За його словами, кафе та інші заклади громадського харчування міста поки не закриватимуть.

Також прийнято рішення про обмеження роботи центрів надання адміністративних послуг: з завтрашнього дня установи прийматимуть громадян тільки за попереднім записом. Крім того, на дистанційний режим роботи переходять районні управління праці та соціального захисту населення, додав Терехов.

Він вже звернувся до керівників комунальних підприємств та голів РДА з проханням йти назустріч своїм співробітникам і в разі потреби дозволяти їм йти у відпустку.

"В залежності від розвитку епідситуації в Харкові прийняті сьогодні рішення можуть бути переглянуті. Зараз ми реагуємо на те, що відбувається в місті і країні, саме так, але згодом епідситуація може помінятися, і заходи доведеться посилити", - підкреслив перший заступник міського голови.

Карантинні обмеження вводяться і в усіх лікувальних установах Харкова: пацієнтам не рекомендовано без особливої потреби відвідувати поліклініки, буде заборонено й відвідування хворих у лікарнях. Також на час карантину скасовується планова вакцинація дітей. Загальний масковий режим введено у всіх лікувальних установах.