У Миколаєві - в ізоляції шестеро пацієнтів з підозрою на коронавірус

В Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб в ізоляції нині перебувають шестеро пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Про це на брифінгу 16 березня сказав начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Павло Георгієв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб в ізоляційних боксах знаходиться шестеро пацієнтів з підозрою на коронавірус. У них відібрано проби й надіслано до центральної лабораторії у Київ. Зараз ми чекаємо результатів», - сказав Георгієв.

Він також зауважив, що стан пацієнтів стабільний, на цей час загрози життю немає. Всі вони були за кордоном, або контактували з людьми, які повернулися.

Георгієв зауважив, що найбільша проблема - брак засобів індивідуального захисту для медиків. Вони в області є, але в обмеженій кількості. Якщо хворих стане більше, то засобів захисту для медиків не вистачить. Георгієв наголосив, що постачальники, до яких медики звертаються з проханням придбати ті чи інші засоби, беруть передоплату лише з умовою, що забезпечать заявки, щонайменше через місяць.

Тест-систем в області наразі немає.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 961 випадок коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 658 людей.

Фото: oblzdrav.mk.gov.ua