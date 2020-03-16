Доставка до Одеси тест-систем на коронавірус затримується - мерія

Доставка до Одеси першої партії тест-систем для діагностування коронавірусу Сovid-19, яку очікували сьогодні, 16 березня, відкладається до кінця тижня. Причому в третій декаді березня мають надійти дві значно більші партії засобу швидкого діагностування.

Про це перший заступник директора департаменту охорони здоров'я Надія Гончаренко поінформувала 19 березня членів міської комісії з ТЕБ і НС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Першу партію тест-систем для діагностування коронавірусу в обсягу 50 одиниць ми отримаємо, на жаль, лише наприкінці тижня. А другу - обсягом 100 тест-систем - на початку наступного тижня. Надходження ще 10 тисяч тест-систем очікуємо у 20-х числах березня", - зазначила Гончаренко.

За словами лікаря-епідеміолога обласного лабораторного центру МОЗ України Лариси Потієнко, через відсутність тест-систем для діагностування коронавірусу одеські медики виконують процедури, згідно з протоколом, щодо виявлення пацієнтів грипу чи ГРВІ. А в разі негативних результатів, проби на грип і ГРВІ доводиться відправляти до столичної вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Станом на 16 березня до Одеської інфекційної лікарні звернулись 11 жителів міста з підозрою на захворювання коронавірусом, але результатів тестування поки нема. Ще понад півсотні одеситів зателефонували на "гарячу" лінію мерії зі скаргами на симптоматику Сovid-19, усі дзвінки реєструються і по них медики відповідно реагують.

Члени комісії з ТЕБ і НС заслухали та обговорили комплекс заходів мерії щодо запобігання захворюваності одеситів коронавірусом Covid-19. Комісія визнала правомірним розпорядження мера Одеси Геннадія Труханова про тимчасове призупинення роботи об’єктів загального користування, крім аптек і продовольчих магазинів.

На засіданні заслухано представників транспортних, торговельних підприємств і правоохоронних органів, які зазначали ускладнення в діяльності, зокрема, перехід деяких працівників на дистанційну форму роботи та доставку товарів додому, причому кур'єри забезпечені масками й дезінфекторами.

Правоохоронці запропонували тимчасово обмежити продаж алкогольних напоїв, оскільки уже зафіксовано сплеск проявів "хуліганства на побутовому грунті". Передбачено також проведення перевірок дотримання працівниками міського транспорту дезінфекційних заходів.

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Як повідомляв Укрінформ, зараз у медзакладах Одеси є 65 апаратів штучної вентиляції легенів, міська влада вирішила додатково закупити ще 27-30 апаратів, а також 10 тисяч тест-систем, кисневі концентратори, інші медичні препарати загальною вартістю 45 мільйонів гривень з бюджету міста.