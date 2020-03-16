У Чернівцях закривають непродуктові магазини й обмежують рух транспорту

У Чернівцях увечері 16 березня закриють заклади громадського харчування, припинять роботу всіх магазинів, які не торгують продуктами і предметами першої необхідності, та обмежать роботу громадського транспорту.

Про це своїй сторінці у Facebook заявив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

"Як сьогодні вже стало відомо, у Чернівецькій області зафіксовані ще два випадки зараження коронавірусом. Ці пацієнтки не з Чернівців. Але одна із жінок, на жаль, отримала зараження, не перебуваючи в Італії чи іншій країні, де цей вірус розповсюджується. Тобто зараження вже відбулося всередині Чернівецької області. Тому сьогодні буде засідати міська комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій і на ній буде прийнято рішення про наступні речі. Перше, ми з 18:00 припиняємо роботу закладів громадського харчування на території міста Чернівців. Що стосується громадського транспорту у місті, то буде також прийнято рішення про певні обмеження. Детальніше повідомлю увечері. Крім того, припиняється робота всіх установ торгівлі, які не торгують предметами харчування і предметами першої необхідності, такі як побутова хімія, певний перелік господарських товарів, засобів особистої гігієни і так далі", - сказав Каспрук.

Він додав, що при цьому в магазинах, які продовжать роботу, буде зменшена допустима кількість відвідувачів, які зможуть там перебувати одночасно. Кафе та ресторани можуть займатися доставкою їжі.

Каспрук також закликав громадян відмовитися від використання готівки і мінімізувати контакт з покупцями.

"Також розробимо рекомендації по роботі поштових відділень та різних служб доставки, по банках та інших установах, які забезпечують побутове обслуговування населення, надання інших послуг", - додав Чернівецький міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

В Україні підтверджено п'ять випадків коронавірусу: чотири у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них летальний - померла 71-річна жінка з Житомирщини.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

З 14 березня у Чернівецькій області оголосили надзвичайну ситуацію.