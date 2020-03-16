У госпіталізованої жительки Луганщини не виявили коронавірусу

У госпіталізованої минулого тижня з підозрою на коронавірус жительки Луганщини Covid-19 не виявили.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«На минулому тижні з підозрою на коронавірусну інфекцію в області була госпіталізована одна особа. Хвора прибула з Італії в Україну, звернувшись за медичною допомогою 12 березня. В цей день її госпіталізували в інфекційне відділення КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» з діагнозом «ГРВІ. Можливе інфікування Covid-19». У хворої був відібраний матеріал для лабораторного дослідження, який направили для тестування в Київ до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України», - йдеться у повідомленні.

Результат дослідження на коронавірус від 13 березня – негативний.

Загалом в області за одинадцятий тиждень 2020 року, станом на 16 березня, ГРВІ захворіло 2805 осіб, з них дітей до 14 років – 1932 (68,9 %). Госпіталізовано 143 хворих, у тому числі 99 дітей.

При епідемічному пороговому рівні 535,0 захворюваність склала 422,4 на 100 тисяч населення.

З початку епідемічного сезону в області щеплено проти грипу 3028 осіб.