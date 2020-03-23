Останні дані МОЗ: 73 випадки коронавірусу, 114 нових підозр

Станом на ранок 23 березня до Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) надійшло 114 повідомлень про підозру на Covid-19, загалом же в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: у Чернівецькій області - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 5 випадків, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 5 випадків (1 летальний), Львівській області -2 випадки, Тернопільській області - 1 випадок, Черкаській області - 1 випадок, у м. Києві - 29 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

"Станом на ранок 23 березня 2020 року до Центру надійшло 114 повідомленнь про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 645 повідомлень про підозру на Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото: АА