Українці, які прибули з країн Балтії, проходитимуть обсервацію в Дніпрі

Близько 30 людей, які прибули з країн Балтії до Дніпра у вівторок, 24 березня, відправили на обсервацію.

Упродовж кількох годин люди відмовлялися виходити з автобуса й селитись в одному із закладів на території Дніпра, розповіла Радіо Свобода одна з прибулих Олена Довбань.

За її словами, приїжджих централізовано привезли з Києва до Дніпра, де у 21-й інфекційній лікарні у них взяли аналізи. Потім обіцяли відпустити додому на самоізоляцію. Частину з цих людей, які мешкають в інших містах області, відпустили, дніпрян же, не поінформувавши, вирішили відвезти на обсервацію.

"Ніхто не знав, що відбувається. Нас привезли зранку, сказали: вас оглянуть і відпустять додому. Частину людей справді відпустили, а нам сказали сідати до автобуса, мовляв, вас порозвозять додому, а повезли на обсервацію. Хоча ми теж кілька документів підписали про згоду на самоізоляцію. Я сиділа в кінці автобуса, було мало повітря і через кілька годин ми були вже згодні на все. Ми добираємось до Дніпра з вечора 22 березня", – розповіла дівчина.

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Нагадаємо: раніше з Києва до Дніпра централізовано доправили 55 людей, які приїхали потягом із Риги. За інформацією з пресслужби обласної ради, серед них були жителі Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей, а також двоє жителів Авдіївки Донецької області. У всіх взяли аналізи на коронавірус. Результати очікують упродовж доби.