В Україні запустили серію відео "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів"

Міністерство цифрової трансформації України презентувало новий освітній серіал "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів".

Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на онлайн-презентації нового освітнього серіалу 23 березня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Від сьогодні на платформі Дія. Цифрова освіта доступний ще один курс, який називається "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів". Метою цього освітнього серіалу — показати вчителям усі доступні сервіси та алгоритми, які допоможуть побудувати правильну та ефективну роботу з учнями та батьками на період карантину", - наголосила урядовець.

Іонан додала, що це оглядовий серіал, який дає розуміння всіх сервісів та дає вибір у розумінні їх. Створений він був за 72 години, уточнила вона.

Як повідомлялося, 21 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації запустило в тестовому режимі національний освітній портал із цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Наразі платформа працює повноцінно, на порталі доступні три освітні серіали: базові цифрові навички, цифрові навички для вчителів і серіал для батьків "Безпека дітей в інтернеті".

Запрошеними гостями освітніх серіалів із цифрової грамотності стали українські зірки: акторка, телеведуча, народна артистка України Ольга Сумська; телеведуча, громадська діячка, перший в Україні почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення Марія Єфросініна; українська телеведуча Надія Матвєєва; український режисер Руслан Ханумак. У планах Кабміну - навчити мінімум 6 мільйонів українців цифровій грамотності за 3 роки.