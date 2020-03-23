PEN Ukraine започатковує онлайн-зустрічі з письменниками

Український ПЕН під час карантину проводитиме онлайн-зустрічі з авторами у межах онлайн-проєкту “Книжковий вечір із PEN Ukraine”.

Про це повідомляє PEN Ukraine у Facebook.

«23 березня на сторінці Українського ПЕН у Facebook розпочнуться вечірні онлайн-зустрічі з авторами ПЕН. У межах рубрики "Книжковий вечір із PEN Ukraine" письменники, філософи, перекладачі, журналісти розповідатимуть про одну важливу книжку – свою чи щойно прочитану, – читатимуть улюблені уривки та вірші. Також під час такої книжкової онлайн-зустрічі глядачі зможуть поставити запитання авторці чи авторові у коментарях до трансляції», - ідеться в повідомленні.

Проєкт розпочнеться 23 березня о 19.00 із зустрічі з поетом і перекладачем Остапом Сливинським. Він розповість про роман Нобелівської лауреатки Ольги Токарчук “Книги Якова”, який нещодавно вийшов у його перекладі у видавництві “Темпора”.

Як повідомлялося, на цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом нового типу, три з них летальні.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.