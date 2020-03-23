За кордоном лікуються 18 українців із коронавірусом - МЗС

Лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходять 18 громадян України, на карантині перебувають 155 наших співвітчизників, шестеро українців одужали.

Такі дані станом на 10 год. 23 березня оприлюднив у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Зокрема, лікування у Німеччині проходять 5, в Домініканській Республіці – 4, Італії, Польщі та ОАЕ – по 2, в Іспанії, Нідерландах та на Сейшельських островах - по 1 українцю.

При цьому 6 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали: четверо в Японії і по одному - в Італії та Польщі.

На карантині за кордоном перебуває 155 громадян України, зокрема, у Польщі 105, у Бразилії – 16, у В’єтнамі – 8, у ФРН – 7, Йорданії – 4, ОАЕ – 3, у Молдові і США – по двоє і в Катарі, Кубі, Румунії та Чорногорії – по 1.

Три громадянки України померли за кордоном від коронавірусу.

За даними МЗС, 70 177 наших співгромадян повернулися в Україну за сприяння дипустанов.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 у світі становить 339 710, з них понад 99 тисяч осіб одужали, померли 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.