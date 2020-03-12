Мер Миколаєва вирішив повністю не закривати дитсадки, культурні заходи теж будуть

У Миколаєві всі освітні заклади пішли на карантин, але у дитсадках працюватимуть чергові групи для дітей, батьки яких не мають змогу взяти відпустку. Не скасовуватимуть і масові культурні заходи.

Про це на брифінгу 12 березня заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З понеділка у дошкільних навчальних закладах працюватимуть чергові групи для дітей, батьки яких з різних причин не мають змоги взяти відпустку. Щодо скасування масових культурних заходів та закриття громадських місць, то забороняти та закривати їх не будуть. Кожен самостійно приймає для себе рішення йти чи не йти йому в те чи інше місце», - зауважив Сєнкевич.

Він також зазначив, що депутатам міської ради запропонують виділити кошти на придбання діагностичного апарату iPonatic. Це сучасний апарат для молекулярної діагностики коронавірусу Covid-19, респіраторних патогенів вірусів грипу А, В, респіраторно-синцитіального вірусу, риновірусу людини та атипової пневмонії.

«Це буде вигідніше, ніж закуповувати тести на коронавірус, адже один тест коштує 45 доларів, його ефективність біля 60%», - впевнений міський голова.

Фото: nikolaev-city