У Чернігові, попри оголошений карантин, відкриють фестиваль класичної музики

У Чернігові, попри оголошений карантин,12 березня увечері розпочнеться ХХ Міжнародний фестиваль класичної музики "Сіверські музичні вечори".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм, де проходитимуть концерти мистецького заходу.

"Відкриття фестивалю відбудеться, приходьте - там про все дізнаєтеся", - відповів заступник гендиректора філармонійного центру Олександр Соломаха на запитання скільки буде публіки.

Як напередодні на пресконференції розповів незмінний організатор фестивалю - художній керівник та головний диригент академічного симфонічного оркестру "Філармонія", заслужений діяч мистецтв України Микола Сукач, ювілейний фестиваль класичної музики буде присвячений 250-й річниці від дня народження видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена і на всіх концертах звучатимуть, в основному, його твори. Виключенням стане "Магніфікат" Джона Роттера у виконанні запрошеного на фест камерного хору "Цурумі" з японського міста Осака.

Приїхати в Чернігів мають також відомі скрипалі Олег Криса (США) та Чіє Савади (Японія), піаністи Вадим Руденко (Росія), Микола Сук (США) та Антоній Баришевський (Україна), вітчизняний квартет ім. М.Лисенка. Очікується також участь японського диригента Міцунобу Такая.

За словами Сукача, за 20 років існування фестивалю лише три з них були адресними. Перший, у 2002-му, присвячували 120-річчю від дня народження українського композитора Сергія Борткевича; другий, у 2013-му, - його російському колезі Сергію Рахманінову, а відразу після Майдану, навесні 2015-го, на музичних вечорах грали виключно Бетховена.

"Це тому, що його музика об’єднує людей. Ми тоді, в такий скрутний час, виконали кілька симфоній Бетховена, і люди нам дуже дякували за саме таку програму", - зазначив диригент.

Ювілейні "Сіверські музичні вечори" передбачають проведення восьми концертів з 12 по 29 березня.

Зала Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм вміщує 621 глядача. Наскільки вона буде заповненою - невідомо.

Фото: nota.net.ua