За добу в Україну в’їхали майже 11 тисяч людей, у однієї виявили коронавірус

Температурний скриніг на кордоні минулої доби пройшли 10 тис. 800 осіб, які слідували на в’їзд в Україну, виявили одну особу з коронавірусом.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Температурний скриніг минулої доби пройшли 10 тис. 800 осіб. Окрім однієї особи, в усіх не виявлено коронавірусу. Температура була зафіксована у п’ятьох осіб з потяга з Риги. В однієї особи у "Борисполі" експрес-тест показав коронавірус", - сказав Демченко.

Українка прилетіла рейсом з однієї з країн ЄС. Коли їй зробили тест і виявили захворювання, її поведінка "була дещо неправильною, бо вона намагалась залишити межі аеропорту, однак її переконали і направили в одну з лікарень Києва".

П'ятьох осіб з ризького потяга відправили на подальшу перевірку.

Демченко також повідомив, що сьогодні евакуаційних потягів не очікується.

Як повідомлялося, 23 березня двома евакуаційними потягами з Латвії та Польщі в Україну повернулися понад 1270 громадян. До України прибули вже дев’ять таких евакуаційних потягів – вісім з Польщі та один з Латвії. Загалом цими потягами було евакуйовано понад 5,5 тис. громадян.

Фото: ДПСУ