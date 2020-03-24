Як українці оцінюють карантинні заходи

В Україні третина населення вважає, що заходи із забезпечення карантину є цілком адекватними.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології "Як українці дотримуються умов карантину".

Зокрема, на запитання: "Як ви вважаєте, заходи щодо забезпечення карантину в Україні повинні бути більш жорсткими, ніж зараз, менш жорсткими або ж вжиті заходи цілком адекватні?" відносна більшість (40%) відповіла, що заходи мають бути більш жорсткими. Третина (33%) вважає, що заходи цілком адекватні й 22% вважають, що заходи повинні бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень. "Тобто 75% опитаних підтримують введені заходи чи вважають, що вони мають бути ще більш жорсткими", - йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно з результатами дослідження, майже 88% населення турбує поширення коронавірусу в Україні, з них 35% дуже сильно турбує. Ті, кого поширення вірусу не турбує, становлять лише 6%.

Рекомендацію "виходити з дому тільки в разі крайньої потреби" ніколи не дотримуються чи рідко дотримуються 15% опитаних українців (завжди дотримуються - 39%). Не одягають маску в громадських місцях 47% (з них 23% через нестачу масок, а 14% вважають непотрібним), завжди одягають - 23%.

Рекомендацію не користуватися громадським транспортом не виконують 20% українців, рекомендацію дезінфікувати мобільний та інші речі, повернувшись додому, не виконують чи рідко виконують 37% (завжди виконують 31%).

Пораду "торкатися кнопок ліфта і ручок дверей в рукавичках або серветкою" не виконують чи рідко виконують 54% (завжди виконують 21%). Часто і ретельно миють руки майже всі, рідко виконують це лише 3%, виконують 97%, з них 73% - завжди.

Не уникають чи рідко уникають контакту з іншими людьми - 20% опитаних (завжди уникають - 26%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 21 до 24 березня 2020 року провів опитування на онлайн-панелі Inpoll (https://inpoll.org/). Всього було опитано 402 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80% міського населення).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 5%.