На Донбасі тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування

У районі проведення операції Об’єднаних сил тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.

У виняткових випадках, уточнює пресцентр, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджуючих документів, особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.

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"Просимо врахувати дану інформацію під час планування своїх поїздок", - звертається штаб до громадян.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомляв Укрінформ, у Росії загальна кількість хворих сягнула 305 осіб.

Станом на другу половину дня 21 березня у світі зареєстровано 286 696 випадків захворювання на Covid-19, 11 889 смертей і 93 602 випадків видужання.

Фото: МВС