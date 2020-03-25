Зеленський провів з регіонами нараду щодо коронавірусу

Президент Володимир Зеленський обговорив з міськими головами обласних центрів та головами обласних державних адміністрацій питання вирішення проблем щодо непоширення та боротьби з поширенням Covid-19.

До селекторної наради в режимі онлайн також долучилися Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба глави держави.

«Більшість питань – до Міністерства охорони здоров’я. Найскладніші проблеми у найпростішому – достатній кількості засобів індивідуального захисту, дезінфекторів, апаратів штучної вентиляції легень», – сказав Президент.

На нараді також порушувалося питання функціонування продовольчих ринків. Зеленський, зокрема, зауважив, що лише на місцях можна визначити, наскільки небезпечні й водночас потрібні ці ринки в населеному пункті, наголосивши, що під час поширення інфекції коронавірусу такі торгівельні майданчики становлять небезпеку, особливо для людей старшого віку, котрі там найчастіше купують продукти.

«Великі ринки треба закривати одразу. Але раптом у маленьких містечках немає магазинів і ці базарчики є основним джерелом харчових продуктів - треба думати, як вийти з такої ситуації. Біля ринків можуть бути патрулі, які, наприклад, обмежуватимуть кількість людей. Прошу регіони поставитися до цього питання відповідально», – заявив Президент.

Окремо з Прем’єр-міністром він обговорив соціальну підтримку медичних працівників та соціально незахищених верств населення, постачання ліків, які необхідні регулярно, а також можливість посиленої відповідальності для осіб, які порушують самоізоляцію, приїхавши з-за кордону.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

Станом на 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зареєстровано 439 940 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 744 летальні, 111 942 особи одужали.

Фото: www.president.gov.ua