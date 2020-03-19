Рятувальники в областях дезінфікують парки, станції та ринки

Зменшення вірусних захворювань та недопущення їх поширення, - саме на цьому зараз акцентують увагу керівництво країни та органи місцевого самоврядування.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"Вранці 19 березня рятувальники обласного центру здійснили дезінфекцію Парку культури й відпочинку імені Михайла Чекмана, що в м. Хмельницькому. Обробка спецрозчином проводились згідно з протокольним рішенням позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Кожен вогнеборець під час виконання дій за призначенням перебував у спеціальному костюмі захисту", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники Управління ДСНС України у Чернівецькій області у взаємодії з Національною поліцією здійснюють заходи з дезінфекції у м. Новоселиці. За допомогою пожежно-рятувальної техніки працівники Служби порятунку обробили спеціальним розчином основні вулиці районного центру.

Загалом, станом на 18 березня, в області продезінфіковано 47 об’єктів: авто- та залізничні станції, ринки. До робіт від Служби порятунку області залучались 109 чоловік особового складу та 34 одиниці техніки.

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На Кіровоградщині робочі групи у складі поліцейських, рятувальників та працівників Держпродспоживслужби розпочали рейдові інспектування щодо дотримання протиепідемічних заходів

Робочі групи, до складу яких входять поліцейські, інспектори У ДСНС в області та працівники Держпродспоживслужби, здійснюватимуть постійний моніторинг епідемічної ситуації в області.

Крім того, від сьогодні робочі групи, які створені в усіх районах області, здійснюватимуть рейдові інспектування щодо дотримання суб’єктами господарювання на території Кіровоградщини вимог вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України, своєчасним та повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів.