Армії передали 100 тисяч таблеток, 10 тисяч респіраторів та захисні комбінезони

Станом на 25 березня епідситуація в армії контрольована, випадків захворювання на коронавірус Covid-19 не зафіксовано. Крім того, ЗСУ від благодійників продовжують отримувати допомогу – респіратори та антивірусні препарати.

Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на інформацію заступника командувача Медичних сил ЗСУ Андрія Галушки.

«Епідеміологічна ситуація в Збройних Силах в умовах профілактичних заходів у державі щодо боротьби з коронавірусною інфекцією станом на 12:00 25 березня контрольована й жодного випадку захворювання на коронавірус Covid-19 не зафіксовано», — зазначив Галушка.

Він також розповів, що на звернення Міноборони до військовослужбовців запасу, волонтерів, небайдужих громадян, які мають відповідний досвід роботи у медичній сфері, долучитися спільно з медиками оборонного відомства до боротьби з коронавірусом, уже відгукнулося близько 50 осіб.

Крім того, за словами представника Командування Медичних сил ЗСУ, від благодійників отримано також 10 тисяч респіраторів, а одна з вітчизняних фармацевтичних фірм як гуманітарну допомогу передала 100 тисяч таблеток аміксину — імуностимулюючого противірусного препарату. Ці ліки доправлять у медичну службу ООС.

За інформацією видання, 24 березня на передову було відправлено 70 комплектів багаторазових захисних комбінезонів, 2 тисячі рукавиць і спеціальних окулярів.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.