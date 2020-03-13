У Кличка спростовують чутки про закриття Києва на в’їзд та виїзд

Влада Києва не ухвалювала жодних рішень щодо закриття міста на в’їзд і виїзд.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Київміськдержадміністрації Микола Поворозник.

"У соцмережах та у деяких ЗМІ поширюється інформація про нібито закриття столиці на в’їзд та виїзд у разі виявлення хоча б одного хворого на коронавірус. Офіційно заявляю: ніхто місто закривати не збирається. Наразі жодних рішень щодо обмеження в’їзду та виїзду з міста не приймали», – заявив Поворозник.

Він підкреслив, що такі обмеження застосовуються за окремим рішенням постійної комісії техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій чи нормативними документами, які прийняті на державному рівні.

Як повідомлялося, у Києві з 12 березня запровадили обмежувальні заходи з метою запобігання поширенню коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня в світі коронавірусом заразилося 135 318 осіб, померла 4981, одужало 69 645 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.