У МОН запевнили, що викладачі отримають зарплату попри карантин

На період карантину, запровадженого у зв'язку з ситуацією навколо коронавірусу, за педагогічними працівниками зберігається середня заробітна плата.

Про це повідомляє МОН.

“До нас почали звертатися педагоги та скаржитись, що у деяких територіях у зв’язку із запровадженням карантину їх змушують брати неоплачувану відпустку на період карантину. Таке рішення є незаконним, оскільки відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України, за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток”, – наголосила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Вона зазначила, що у випадку, якщо вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу, то оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

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“Ми сподіваємось, що всі засновники закладів освіти та керівники з повагою ставитимуться до прав педагогів та не порушуватимуть їх. Це для нас є важливим пріоритетом”, – зазначила Мандзій.

Вона додала, що у випадку, якщо права педагогів все одно порушуватимуться, вони можуть звернутися до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, який працює у тісній співпраці з МОН.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.

В країні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 066 людей, загинуло 5 069, одужало 69 643 особи.