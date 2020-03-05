Столична влада просить батьків не заходити до шкіл та садочків

У департаменті освіти та науки Києва пояснили, які насправді давали рекомендації навчальним закладам щодо коронавірусу і ГРВІ.

Про це hromadske розповіла заступниця директора департаменту освіти та науки Києва Тетяна Шкурова.

У КМДА попросили керівництво шкіл та дитячих садків обмежити доступ сторонніх людей до коридорів та приміщень закладів. Кажуть, що все відповідно до порад МОЗ.

Це стосується і батьків, які забирають дітей, адже саме дорослі можуть хворіти на ГРВІ та заразити малечу. У них може не бути симптомів, але вони вже є носіями вірусів.

"Це звичайний запобіжний захід, який ми використовуємо під час будь-яких карантинів, спалахів ГРВІ. Батьки можуть забрати своїх дітей біля школи. Краще не заходити в закрите приміщення, де багато людей", — пояснила Шкурова.

На запитання, чи радили в департаменті підписувати документи про те, що на масових заходах (наприклад, святкові ранки до 8 березня) батьки самі несуть відповідальність за своє здоров’я та здоров’я своїх дітей, заступниця відповіла, що такої вимоги не було.

За словами Шкурової, це ініціатива керівництва закладу, яке "вирішило перекласти відповідальність з себе на батьків". Таку ініціативу обіцяють виправити.

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Також вона розповіла, що не було рекомендацій міряти всім дітям у школах і садочках температуру, а батьки не зобов'язані купувати термометри. Натомість КМДА запровадили п’ятихвилинки.

"Перші та останні 5 хвилин навчання вчитель має запитати в дітей про самопочуття. Якщо хтось поскаржиться на погане самопочуття, то виміряти температуру в медичному пункті або у відповідальної людини, якщо немає медичної сестри. У школах та садочках градусник не один. Ми попросили співробітників підготувати весь арсенал", — пояснила Шкурова.

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Також у департаменті освіти та науки додали, що про тимчасове зупинення навчання не йдеться. Ситуація з ГРВІ контрольована і стабілізувалася, а випадок коронавірусу в Україні зафіксували лише один.