В Україні за тиждень від ускладнень грипу померли шестеро людей

В Україні з 24 лютого до 1 березня на ГРВІ захворіло 213 тисяч осіб, зафіксовано 6 смертей внаслідок ускладнень грипу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

"Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіла 213 531 людина, із них 64,4% - діти віком до 17 років. ...За тиждень отримано повідомлення про шість летальних випадків унаслідок грипу (із початку епідемічного сезону - 54); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності склав 558,4 на 100 000 населення, що на 17,1% більше епідемічного порога по Україні. У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 280 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 624 особи.