Грипозний сезон: на Закарпатті захворюваність знизилась на 15%

За останній тиждень на Закарпатті на 15% знизилась кількість захворювань на ГРІ та грип.

Про це йдеться в повідомленні Закарпатського центру здоров'я.

“Кількість захворювань на ГРІ та грип в області суттєво знизилась за останній тиждень. До закладів охорони здоров'я з приводу респіраторних інфекцій звернулось 4882 особи проти 5 780 у попередній тиждень. Відтак, показник захворюваності зменшився на 15 відсотків та становить 389 на 100 тисяч населення і нижче визначеного епідемічного рівня на 10%”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у порівнянні з попереднім тижнем, приріст кількості захворілих реєструється в м.Мукачево і Мукачівському, Берегівському, Виноградівському та Іршавському районах. Порогові рівні перевищені на 4 адміністративних територіях області, а саме в Ужгородському, Виноградівському, Іршавському та Тячівському районах.

Серед усіх захворілих діти до 17 років становлять 65% (3 185 випадків), дорослі - 35% (1 697 випадків). Рівень госпіталізації становить 4%.

При дослідженні зразків матеріалу від хворих підтверджено циркуляцію вірусу парагрипу та RS вірусу.

З метою запобігання поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу серед дитячого населення області тривають протиепідемічні обмежувальні заходи у вигляді призупинення навчального процесу у деяких закладах дошкільної та шкільної освіти Рахівського та Ужгородського районів. На інших адміністративних територіях області навчальний процес відновлено.

Моніторинг за гострими респіраторними вірусними захворюваннями та грипом, протиепідемічні та профілактичні заходи в області тривають.