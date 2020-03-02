Грипозний сезон: на Закарпатті захворюваність знизилась на 15%
Про це йдеться в повідомленні Закарпатського центру здоров'я.
“Кількість захворювань на ГРІ та грип в області суттєво знизилась за останній тиждень. До закладів охорони здоров'я з приводу респіраторних інфекцій звернулось 4882 особи проти 5 780 у попередній тиждень. Відтак, показник захворюваності зменшився на 15 відсотків та становить 389 на 100 тисяч населення і нижче визначеного епідемічного рівня на 10%”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у порівнянні з попереднім тижнем, приріст кількості захворілих реєструється в м.Мукачево і Мукачівському, Берегівському, Виноградівському та Іршавському районах. Порогові рівні перевищені на 4 адміністративних територіях області, а саме в Ужгородському, Виноградівському, Іршавському та Тячівському районах.
Серед усіх захворілих діти до 17 років становлять 65% (3 185 випадків), дорослі - 35% (1 697 випадків). Рівень госпіталізації становить 4%.
При дослідженні зразків матеріалу від хворих підтверджено циркуляцію вірусу парагрипу та RS вірусу.
З метою запобігання поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу серед дитячого населення області тривають протиепідемічні обмежувальні заходи у вигляді призупинення навчального процесу у деяких закладах дошкільної та шкільної освіти Рахівського та Ужгородського районів. На інших адміністративних територіях області навчальний процес відновлено.
Моніторинг за гострими респіраторними вірусними захворюваннями та грипом, протиепідемічні та профілактичні заходи в області тривають.