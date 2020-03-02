Перевищення епідпорогу на грип та ГРВІ зареєстрували в п’яти районах Луганщини

У п’яти районах Луганської області відмічається перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це, з посиланням на Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України, повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Перевищення епідемічного порогу зареєстровано на 5 адміністративних територіях області: Біловодському (на 4,5%), Білокуракинському (в 3,2 разу), Старобільському (на 18,9%), Троїцькому (на 5,6%) та Новопсковському (на 6,2%) районах. Зареєстровано 3 випадки захворювання на грип у Старобільському районі», - ідеться в повідомленні пресслужби ЛОДА.

Проте загалом по області епідемпоріг не перевищено. Не вистачає 18,44 % захворюваності. При епідемічному пороговому рівні 535,0 вона склала 436,4 на 100 тисяч населення.

Усього в області за тиждень на ГРВІ захворіло 2898 осіб, з них дітей до 14 років 1895 (65,4%). Госпіталізовано 178 хворих, у тому числі 132 дитини віком до 14 років.

У зв’язку з високим рівнем захворюваності на ГРВІ рішеннями відділів освіти місцевих органів влади закрито 18 шкіл: з них по одній школі у Білокуракинському і Новопсковському районах, по дві – Біловодському, Сватівському і Троїцькому районах та 10 – Старобільському районі.

З початку епідемічного сезону в області щеплено проти грипу 3026 осіб.