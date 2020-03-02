На Запоріжжі на карантин досі закриті п'ять шкіл

У Запорізькій області за минулий тиждень збільшилася кількість учнів, які пропускають заняття через хворобу - на карантині залишаються 5 шкіл та 22 класи в 10 школах.

Про це йдеться у повідомленні ДУ “Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ”.

“Станом на 2 березня в Запорізькій області згідно наказів ТВО та розпоряджень місцевих органів влади повністю припинено навчальний процес через високий рівень захворюваності в 5-ти школах. Також частково припинено навчання у 22-х класах 10-ти шкіл області”, - йдеться у повідомленні.

Через високий рівень захворюваності дітей на ГРВІ припинено функціонування Широкоярського НВК (Чернігівський район). Крім того, в 13-ти закладах (м. Запоріжжя – 10, м. Мелітополь – 2, Запорізький район – 1) припинено функціонування загалом 13-ти групових осередків.

За даними спеціалістів-епідеміологів, кількість відсутніх через хворобу учнів у школах області порівняно з минулим тижнем збільшилася з 5,8% до 7%, в тому числі через ГРВІ відсутні 5,3% учнів (минулого тижня було 4,6%).

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Раніше повідомлялось, що у Запорізькій області від ускладнень грипу помер 51-річний чоловік. За інформацією медиків, він захворів 12 лютого, звернувся за медичною допомогою 17 лютого і в той же день був госпіталізований до відділення реанімації Приморської центральної районної лікарні в тяжкому стані з діагнозом грип, двостороння пневмонія. 24 лютого чоловік помер.