На Рівненщині зафіксували третю цьогоріч смерть від грипу

Смертельний випадок від ускладнень грипу зафіксовано у Рівненській області - помер 43-річний чоловік.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

«В Рівненській області зареєстрований летальний випадок від ускладнень грипу. Помер 43-річний житель Рівненського району. Чоловік захворів 12 лютого, за медичною допомогою звернувся 19 лютого. Відразу був госпіталізований у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Рівненської обласної клінічної лікарні. Однак врятувати людину не вдалося, і 22 лютого хворий помер», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що вірусологічною лабораторією у пацієнта було виявлено РНК вірусу грипу А.

Чоловік належав до групи медичного ризику щодо захворювання на грип, але не був вакцинований проти грипу.

Це вже третій летальний випадок від ускладнень грипу в області нинішнього року.

В Рівненській області на грип і ГРВІ за минулий тиждень захворіло 8140 осіб, що на 13% нижче порогового рівня. Серед захворілих – 65 відсотків – діти. Перевищення епідемічного порогу зареєстровано у трьох районах області. На вимушених канікулах залишаються учні 11 шкіл області.

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Як повідомлялося, за даними Центру громадського здоров'я, з початку епідсезону станом на 19 лютого зареєстровано 40 лабораторно підтверджених летальних випадків унаслідок ускладнень грипу.