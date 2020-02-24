На Сумщині від грипу померла ще одна людина

На Сумщині минулого тижня зафіксовано вже четверту смерть, спричинену грипом.

Про це 24 лютого під час апаратної наради в Сумській облдержадміністрації повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Дмитро Кравцов.

«За тиждень зареєстровано один летальний випадок від грипу, який стався у клінічному центрі інфекційних хвороб та дерматології імені Зіновія Красовицького. Хвора — жінка 80 років, мешканка Сумського району», - розповів Кравцов.

За його інформацією, ситуація із захворюванням на грип та ГРВІ в Сумській області ще не стабілізувалася,

«На Сумщині захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 11,4 % і склала 557 на 100 000 населення, що підпадає під процес середньої інтенсивності. Епідпоріг перевищений у десяти районах та трьох містах області. Госпіталізовано 351 особу, з них 65% - це діти. 5 хворих наразі з ускладненою формою грипу», - зазначив начальник управління.

Читайте також: В інтернаті на Вінничині дитина отримала опіки через недбалість персоналу

Як повідомляв Укрінформу, у лютому у Сумській області було зафіксовано три смерті від пневмонії, викликаної грипом. Усі троє померлих були не щеплені від цієї хвороби.