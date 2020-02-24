На Сумщині від грипу померла ще одна людина

На Сумщині від грипу померла ще одна людина

Укрінформ
На Сумщині минулого тижня зафіксовано вже четверту смерть, спричинену грипом.

Про це 24 лютого під час апаратної наради в Сумській облдержадміністрації повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Дмитро Кравцов.

«За тиждень зареєстровано один летальний випадок від грипу, який стався у клінічному центрі інфекційних хвороб та дерматології імені Зіновія Красовицького. Хвора — жінка 80 років, мешканка Сумського району», - розповів Кравцов.

За його інформацією, ситуація із захворюванням на грип та ГРВІ в Сумській області ще не стабілізувалася,

«На Сумщині захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 11,4 % і склала 557 на 100 000 населення, що підпадає під процес середньої інтенсивності. Епідпоріг перевищений у десяти районах та трьох містах області. Госпіталізовано 351 особу, з них 65% - це діти. 5 хворих наразі з ускладненою формою грипу», - зазначив начальник управління.

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Як повідомляв Укрінформу, у лютому у Сумській області було зафіксовано три смерті від пневмонії, викликаної грипом. Усі троє померлих були не щеплені від цієї хвороби.

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