В інтернаті на Вінничині дитина отримала опіки через недбалість персоналу

На Вінниччині у Ладижинському дитячому будинку-інтернаті "Троянда" підопічна отримала термічні опіки через недбалість санітарки.

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого ВР України з прав людини.

"У Ладижинському дитячому будинку-інтернаті "Троянда", під час купання у ванні з гарячою водою, підопічна хвора на ДЦП, через недбалість санітарки закладу отримала термічні опіки правої ноги та лівої стопи. Через погіршення стану здоров’я, її госпіталізовано до опікового відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі стан здоров’я підопічної задовільний. Їй зробили пересадку шкіри на ураженні ділянки тіла та надали кваліфіковану допомогу.

Працівники будинку-інтернату також повідомили представникам Офісу Омбудсмана, що санітарку, яка здійснювала купання потерпілої, звільнили, а медичній сестрі оголосили догану.

Крім того, правоохоронцями розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Представник уповноваженого також ініціює проведення Вінницькою обласною державною адміністрацією службового розслідування.