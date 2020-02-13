У Дніпрі заклали бетонними плитами кіоск, де продавали алкоголь неповнолітнім

У Дніпрі вхід до торговельної точки, де продавали алкоголь неповнолітнім, заклали бетонними плитами.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

«Наливайка «Градус» на Тітова. Кришується «правоохоронцями» всіх мастей. Цинічно торгує горілкою цілодобово, незважаючи на заборони міської влади. Навіть дітям. Має ліцензію від ДФС. Наливайка, на яку надходить до 60 відсотків усіх скарг від громадян. Сьогодні вранці», - повідомив Філатов.

Він запевнив, що боротиметься з такими підприємцями і кіосками-наливайками, навіть якщо на нього порушать «ще зо п'ять справ «за самоуправство».

Як відомо, у Дніпрі інспекція з благоустрою виявила торговельну точку, де продавали алкоголь неповнолітнім.

За словами начальника інспекції з благоустрою Дніпровської міської ради Руслана Мороза, до них надійшло звернення про повне ігнорування правил торгівлі так званою наливайкою «Градус», яка знаходиться на вулиці Тітова, 8.

За словами місцевих жителів, там здійснювався продаж алкоголю цілодобово, в тому числі і неповнолітнім. Інспекторами під час рейду було виявлено факт, коли продавець, не запитавши документів, продала алкоголь неповнолітньому. За таке порушення передбачений штраф - від 6800 гривень та анулювання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Інспектори зафіксували факт продажу алкоголю на боді-камеру. Неповнолітній покупець написав пояснення, і після цього була викликана оперативна група.