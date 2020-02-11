Дитячий омбудсмен проведе брифінг щодо безпеки в Інтернеті — ОП

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба у вівторок, 11 січня проведе брифінг до Дня безпечного Інтернету.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“У вівторок, 11 лютого, о 14:00 розпочнеться брифінг до Дня безпечного Інтернету за участю уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби”, - ідеться в повідомленні.

Планується, що крім Кулеби участь у брифінгу візьмуть заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан; генеральний директор Internet Watch Foundation Сьюзі Харгрівз; радник з питань безпечного Інтернету для кожної дитини при віцепрем'єр-міністрі – міністрі цифрової трансформації України Анастасія Дьякова; директор з корпоративних зв’язків «Київстар» Ганна Захараш та голова громадської організації «Національна рада дітей та молоді» Єлизавета Якнюнас.

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В ОП також зазначили, що в Україні щороку зростає кількість дітей, які отримують доступ до Інтернету. Водночас збільшується кількість злочинів сексуального характеру щодо дітей в онлайн-просторі – зокрема онлайн-грумінгу та вимагання.