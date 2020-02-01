В Офісі генпрокурора оприлюднили статистику щодо самогубств неповнолітніх

Торік в Україні зареєстровано 111 самогубств чи спроб самогубств неповнолітніх, тому Офіс Генерального прокурора активізує роботу ювенального напрямку — вже реформоване відповідне управління та розширені його повноваження.

Про це розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов під час зустрічі з уповноваженим Президента з прав дитини Миколою Кулебою, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Минулого року в Україні зареєстровано майже 111 самогубств чи спроб самогубств неповнолітніх, у яких кожен сьомий не досяг навіть і 10-річного віку. Понад 90% цих кримінальних проваджень закрито. Я вже не говорю про приклади булінгу, кіберзлочинності, порнографії, про дітей на окупованих територіях та у «сірій» зоні. Все це показує нам, що захист дітей не був на порядку денному. Ми будемо це принципово і кардинально змінювати", - зазначив Мамедов.

За його словами, наразі Офіс працює над повним перезавантаженням системи захисту прав дитини: від розробки Стратегії з впровадженням кращих світових практик та ролі прокуратури в цих процесах до реалізації пілотних проєктів з медіації та превенції.

Крім того, на зустрічі обговорили питання необхідності формування повноцінної системи ювенальної юстиції — створення спеціалізованого інституту: суддів, слідчих, прокурорів та адвокатів.

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Мамедов та Кулеба також домовились про спільну реалізацію найближчим часом у Києві та Київській області пілотного проєкту за принципом американського Children’s Justice Centre.