У будівлі ЦВК застрелився співробітник Управління держохорони

У Києві слідчі теруправління Державного бюро розслідувань з'ясовують мотиви можливого самогубства працівника Управління державної охорони у приміщенні Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За попередньою інформацією, близько 18:20 20 січня 2020 року працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолета Макарова, та від отриманого поранення загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Наразі тримають першочергові слідчі дії.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура Київського гарнізону.