На Київщині намагався застрелитися 21-річний поліцейський

На Київщині поліцейський намагався звести рахунки із життям, вистріливши у голову з табельної вогнепальної зброї.

Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області.

"21-річний працівник Сквирського відділу поліції, перебуваючи на добовому чергуванні у службовому кабінеті, скоїв постріл у голову з табельної вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що пораненого поліцейського доправлено до реанімаційного відділення лікарні, за його життя борються медики.

Для з’ясування усіх обставин на місце події прибули керівництво поліції Головного управління області, працівники Управління внутрішньої безпеки, інспекція з особового складу, криміналісти, співробітники прокуратури.

Встановлюються причини та обставини спроби самогубства.

Матеріали перевірки направлені до ДБР для прийняття процесуального рішення.