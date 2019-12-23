На Київщині намагався застрелитися 21-річний поліцейський
Укрінформ
На Київщині поліцейський намагався звести рахунки із життям, вистріливши у голову з табельної вогнепальної зброї.
Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області.
"21-річний працівник Сквирського відділу поліції, перебуваючи на добовому чергуванні у службовому кабінеті, скоїв постріл у голову з табельної вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що пораненого поліцейського доправлено до реанімаційного відділення лікарні, за його життя борються медики.
Для з’ясування усіх обставин на місце події прибули керівництво поліції Головного управління області, працівники Управління внутрішньої безпеки, інспекція з особового складу, криміналісти, співробітники прокуратури.
Встановлюються причини та обставини спроби самогубства.
Матеріали перевірки направлені до ДБР для прийняття процесуального рішення.