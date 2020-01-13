Смертельне падіння: у Маріуполі та Покровську розбилися двоє студентів
Про це 13 січня повідомили в поліції Донецької області.
«Поліцейські встановлюють обставини загибелі двох студентів, які впали з висоти в Маріуполі та Покровську. За попередньою інформацією, 15-річний хлопець і 21-річна дівчина розбилися, вистрибнувши з гуртожитків. Поліція розпочала розслідування обох трагедій», - йдеться у повідомленні.
У поліції уточнили, що сьогодні близько 08.10 до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в гуртожитку місцевого вишу 21-річна студентка стрибнула з балкону на восьмому поверсі.
Дівчина була доставлена до лікарні, однак травми виявилися несумісні з життям.
Приблизно в цей самий час аналогічне повідомлення надійшло до поліції Маріуполя. У Приморському районі 15-річний хлопець загинув, випавши з вікна 5 поверху.
Поліцейські встановлюють причини та обставини загибелі молодих людей. Попередня кваліфікація обох подій - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».
Фото: police.dn.ua