Смертельне падіння: у Маріуполі та Покровську розбилися двоє студентів

На Донеччині двоє студентів – 15 річний хлопець у Маріуполі та 21-річна дівчина в Покровську розбилися при падінні з високих поверхів гуртожитків.

Про це 13 січня повідомили в поліції Донецької області.

«Поліцейські встановлюють обставини загибелі двох студентів, які впали з висоти в Маріуполі та Покровську. За попередньою інформацією, 15-річний хлопець і 21-річна дівчина розбилися, вистрибнувши з гуртожитків. Поліція розпочала розслідування обох трагедій», - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що сьогодні близько 08.10 до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в гуртожитку місцевого вишу 21-річна студентка стрибнула з балкону на восьмому поверсі.

Дівчина була доставлена до лікарні, однак травми виявилися несумісні з життям.

Приблизно в цей самий час аналогічне повідомлення надійшло до поліції Маріуполя. У Приморському районі 15-річний хлопець загинув, випавши з вікна 5 поверху.

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Поліцейські встановлюють причини та обставини загибелі молодих людей. Попередня кваліфікація обох подій - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

Фото: police.dn.ua