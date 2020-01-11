Унаслідок сильних вітрів у Штатах загинули троє осіб

У східній частині США очікуються шторми, які прийдуть з грозами, сильним вітром та дощем, уже загинуло троє людей.

Про це повідомляє CNN.

"У Луїзіані в ніч із п’ятниці на суботу внаслідок руйнування через сильний вітер будинків та падіння дерев уже загинуло щонайменше троє людей. У Чикаго через сильні снігопади та вітер затримано чи скасовано сотні авіарейсів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понад 250 тисяч будинків і підприємств у Техасі, Луїзіані, Арканзасі, Міссісіпі, Теннессі та Кентуккі кілька годин залишалися без електропостачання.

Негода охопить переважно Південний Схід, Середній Захід, а на початку наступного тижня — Північний Схід. У суботу потужні бурі очікуються на півдні США.

Як повідомляє власний кореспондент у Нью-Йорку, станом на 13:30 (20:30 за київським часом), у місті спостерігається сонячна погода, температура – 18 градусів тепла.