Унаслідок сильних вітрів у Штатах загинули троє осіб
Про це повідомляє CNN.
"У Луїзіані в ніч із п’ятниці на суботу внаслідок руйнування через сильний вітер будинків та падіння дерев уже загинуло щонайменше троє людей. У Чикаго через сильні снігопади та вітер затримано чи скасовано сотні авіарейсів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що понад 250 тисяч будинків і підприємств у Техасі, Луїзіані, Арканзасі, Міссісіпі, Теннессі та Кентуккі кілька годин залишалися без електропостачання.
Негода охопить переважно Південний Схід, Середній Захід, а на початку наступного тижня — Північний Схід. У суботу потужні бурі очікуються на півдні США.
Як повідомляє власний кореспондент у Нью-Йорку, станом на 13:30 (20:30 за київським часом), у місті спостерігається сонячна погода, температура – 18 градусів тепла.