У столиці Індонезії через повені загинули вже 66 осіб, прогнозують нові дощі

Кількість жертв потужних повеней у індонезійській столиці - місті Джакарта - досягло вже 66 людей, а ще дві особи рахуються зниклими безвісти.

Про це повідомляє CNN.

«У столиці Індонезії – Джакарті – внаслідок сильних повеней загинуло вже 66 людей. Окрім цього, 2 особи зникли безвісти. При цьому очікується продовження негоди, синоптики прогнозують нові дощі», – йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що понад 35 тисяч людей досі перебувають в урядових будівлях, школах та торгових центрах, які перетворили на тимчасові притулки. Крім того, у місті Бекасі, що на схід від Джакарти, було переселено майже 150 тисяч жителів. Також триває пошук зниклих безвісти.

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Попри те, що вода трохи відійшла, у Джакарті та в центральних районах Яви прогнозують до 122 мм опадів. Це може спровокувати нові небезпечні підтоплення.

Як повідомлялося, Джакарта та її околиці потрапили під потужні мусонні зливи одразу після Нового року. Через мусонні дощі та розлив річок затоплено щонайменше 169 мікрорайонів. Велика вода спричинила зсуви у районах Богор та Депок на околицях Джакарти.

Фото: twitter.com/ajplus