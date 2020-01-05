В результаті зсувів в Джакарті загинули 60 осіб
Укрінформ
Кількість загиблих в результаті наслідків повеней в індонезійській столиці Джакарті зросла до 60 осіб.
Про це повідомляє АР.
"В результаті зсувів і повеней, викликаних проливними дощами, в столиці Індонезії та її околицях загинуло не менш ніж 60 осіб", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося про 40 загиблих.
Нагадаємо: це найсильніша повінь в цьому районі з 2007 року, коли в результаті стихійного лиха за 10 днів загинуло 80 осіб.
Фото: twitter.com/ajplus