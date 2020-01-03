Кількість загиблих внаслідок повені в Індонезії перевищила 40 осіб

В результаті повені в столиці Індонезії Джакарті та прилеглих районах загинуло 43 людини.

Про це повідомляє AFP.

За даними газети The Jakarta Post, в 724 районах міста відключено електрику. Евакуйовано 35 тис. чоловік.

Indonesian rescuers mount desperate search for the missing after flash floods and landslides sparked by torrential rains kill at least 43 https://t.co/0l9C5XKNEo pic.twitter.com/KwHUmCz9ke — AFP news agency (@AFP) 3 січня 2020 р.

У Джакарті дощі і річки, що вийшли з берегів, затопили вже 182 квартали. У місцях тимчасового розміщення залишилися 5 тис. чоловік, інші почали повертатися в свої будинки.

У деяких районах затоплення сягають 2,5 м в глибину.

Фото: AGENCE FRANCE-PRESSE