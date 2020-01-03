Кількість загиблих внаслідок повені в Індонезії перевищила 40 осіб

Кількість загиблих внаслідок повені в Індонезії перевищила 40 осіб

Укрінформ
В результаті повені в столиці Індонезії Джакарті та прилеглих районах загинуло 43 людини.

Про це повідомляє AFP.

За даними газети The Jakarta Post, в 724 районах міста відключено електрику. Евакуйовано 35 тис. чоловік.

У Джакарті дощі і річки, що вийшли з берегів, затопили вже 182 квартали. У місцях тимчасового розміщення залишилися 5 тис. чоловік, інші почали повертатися в свої будинки.

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У деяких районах затоплення сягають 2,5 м в глибину.

Фото: AGENCE FRANCE-PRESSE

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