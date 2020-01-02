Повені в Індонезії: кількість загиблих перевищила два десятки
Укрінформ
Кількість загиблих від сильних дощів і повеней в індонезійській столиці Джакарті зросла до 23 осіб.
Про це повідомляє Al Jazeera.
“Загибель щонайменше 23 осіб було підтверджено у четвер, ще тисячі були змушені евакуюватися після сильних повеней у столиці Індонезії у той час, як люди відзначали Новий рік”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, через стихійне лихо в аеропорту Джакарти застрягли близько 20 тисяч пасажирів.
Нині на місці працюють 120 тисяч рятувальників для допомоги в евакуації.
За даними метеорологів, у найближчі дні очікується ще більше дощів.
Раніше повідомлялося про 16 загиблих.
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