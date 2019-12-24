Страшна ДТП в Індонезії: автобус зірвався зі схилу, десятки загиблих

Унаслідок падіння пасажирського автобуса у глибокий яр на півдні Індонезії загинули щонайменше 24 людини, ще 16 отримали важкі травми.

Про це Xinhua розповів Нопріядін, керівник Центру даних й інформації Управління із надзвичайних ситуацій Південної Суматри.

“За останньою інформацією, 24 людини загинули, решта отримали поранення. В автобусі перебувало 40 пасажирів”, - сказав Нопріядін.

За його словами, кількість загиблих може зрости, оскільки багато пасажирів отримали важкі травми. Усіх постраждалих в аварії терміново доправили до місцевої лікарні, де вони отримають медичну допомогу.

Як раніше повідомляло агентство, в результаті серйозного ДТП за участю автобуса на сході Гватемали загинули 19 осіб, близько трьох десятків отримали поранення.

Фото: urdupoint.com