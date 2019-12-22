Вантажівка влетіла в автобус на сході Гватемали: 19 загиблих

Унаслідок серйозної ДТП за участю автобуса на сході Гватемали загинули 19 осіб, близько трьох десятків дістали поранення.

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на протипожежну службу Гватемали.

«У суботу близько 03:30 за місцевим часом поблизу міста Гуалан вантажівка, яка перевозила фрукти, врізалася в автобус далекого сполучення з 55 пасажирами, що йшов попереду. В результаті щонайменше 19 осіб загинули, ще 26 дістали поранення. Поранених доправили до найближчої лікарні», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, попереднє розслідування показало, що причиною катастрофи стало перевищення швидкості вантажівкою на ділянці вигину дороги.

У рамках розслідування поліція затримала обох водіїв.