У США зіткнулися 69 авто, кількість постраждалих перевищила пів сотні

Унаслідок зіткнення 69 автомобілів в американському штаті Віргінія госпіталізовано 51 особу.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на поліцію.

«В аварії, в якій були задіяні майже 70 транспортних засобів на крижаному та туманному шосе Віргінії в неділю вранці, постраждала щонайменше 51 людина», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 11 з 51 постраждалого перебувають у важкому стані в лікарні, однак їх життю нічого не загрожує. В результаті масштабної ДТП ніхто не загинув.

За інформацією поліції, причиною аварії на автомагістралі I-64, що пролягає через Віргінію, стали погані погодні умови, зокрема туман і ожеледь.

Раніше повідомлялося про 35 постраждалих.

Розслідування інциденту триває, місцевих автомобілістів просять уникати місця аварії.

Фото: Virginia State Police, via Twitter