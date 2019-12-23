У США зіткнулися 69 авто, кількість постраждалих перевищила пів сотні
Укрінформ
Унаслідок зіткнення 69 автомобілів в американському штаті Віргінія госпіталізовано 51 особу.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на поліцію.
«В аварії, в якій були задіяні майже 70 транспортних засобів на крижаному та туманному шосе Віргінії в неділю вранці, постраждала щонайменше 51 людина», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 11 з 51 постраждалого перебувають у важкому стані в лікарні, однак їх життю нічого не загрожує. В результаті масштабної ДТП ніхто не загинув.
За інформацією поліції, причиною аварії на автомагістралі I-64, що пролягає через Віргінію, стали погані погодні умови, зокрема туман і ожеледь.
Раніше повідомлялося про 35 постраждалих.
Розслідування інциденту триває, місцевих автомобілістів просять уникати місця аварії.
Фото: Virginia State Police, via Twitter