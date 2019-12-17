У США злодії на фургоні в'їхали у супермаркет, 11 постраждалих

Щонайменше 11 людей потерпіли біля американського міста Сіетл після того, як фургон в'їхав у супермаркет.

Про це повідомляє CNN із посиланням на поліцейського в окрузі Кінг Райяна Абботта.

“11 людей постраждали у понеділок вночі після того, як білий фургон в'їхав у супермаркет біля Сіетлу”, - йдеться у повідомленні.

Нині всі постраждалі перебувають у лікарні. Щонайменше троє людей - у критичному стані.

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За словами Абботта, двоє підозрюваних в'їхали у магазин, аби здійснити крадіжку. Після цього намагалися втекти. Підозрюваних вже затримали, і вони перебувають під вартою.

Фото: seattletimes.com