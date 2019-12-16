Співачка Ірина Федишин потрапила в ДТП

Відома українська співачка Ірина Федишин зазнала травм унаслідок ДТП з авто, в якому поверталася з концерту.

Про це вона сама повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, зі мною та моєю командою трапилася прикра пригода. Вчора, повертаючись із концерту, о 00:45 ночі, ми потрапили в аварію. Це дуже страшно..." - йдеться у дописі.

Співачка розповіла, що її машина мала "здійснювати маневр, включивши заздалегідь лівий поворот. У цей же час, інший пасажирський бус, перетнувши суцільну смугу, на швидкості "влетів" у наше авто".

Як зазначається, удар був чималої сили. Проте все обійшлося.

"Через біль у м’язах викликали швидку та провели ніч у лікарні. На щастя, все обійшлося травмами середньої важкості і шоком. Слава Богу, всі живі і здорові", - написала артистка.