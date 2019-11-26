Стан Кулеби та його сина після аварії залишається тяжким – лікарі

Стан уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби, який 24 листопада разом із двома синами потрапив у ДТП, залишається тяжким.

Про це розповіли лікарі на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Він (Кулеба - ред.) перебуває в інтенсивній неврології, тобто нейрореанімації. Стан залишається тяжким. Безсумнівно, йому проводяться медикаментозні заходи для того, щоб зменшити больовий синдром при такій тяжкій травмі та аби запобігти виникненню певних ускладнень з боку головного мозку. Це найскладніше, що зараз є, і найважливіше, що виступає на перший план. Є також травма грудної клітки і черевної порожнини, але там все більш-менш стабільно", – прокоментував головний лікар клінічної лікарні "Феофанія" Ігор Семенів.

За його словами, на сьогодні жодних хірургічних втручань не планується, але потреба може виникнути в будь-який момент.

Головлікар додав, що реабілітація після таких складних травм, які у Кулеби, може тривати і рік, і півтора - все залежить від індивідуальних особливостей організму.

Семенів також розповів, що син дитячого омбудсмена Тимофій у тяжкому стані, у нього черепно-мозкова травма. Хлопець наразі перебуває в медикаментозній комі, яка необхідна в цій ситуації.

"Безсумнівно, якщо буде проведене нормальне, адекватне лікування, а потім реабілітаційний процес, то після цього не повинно залишитися ніяких наслідків, хоча зараз ми не можемо судити про віддалені наслідки таких тяжких травм. Це вже буде визначатися в процесі лікування", - сказав лікар.

Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами 24 листопада потрапив в аварію. За інформацією ЗМІ, дитячого омбудсмена та одного із його синів доправили в реанімацію у тяжкому стані.

Поліція відкрила за фактом аварії кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху).